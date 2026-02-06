Зимняя Олимпиада — 2026
Коллег Светланы Жильцовой не заметили на церемонии прощания с диктором

Близкие Светланы Жильцовой на церемонии прощания Близкие Светланы Жильцовой на церемонии прощания Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Коллег диктора Центрального телевидения Светланы Жильцовой не заметили на церемонии прощания, передает корреспондент NEWS.ru. Журналисты, пришедшие освещать событие, значительно превысили по численности число людей, пришедших попрощаться с советской телеведущей.

Родственники покойной не захотели общаться с прессой. Исключением стала младшая внучка Светланы Жильцовой Елизавета Серебрянникова, которая вышла к представителям СМИ.

Девушка выразила гордость за свою бабушку и назвала ее великим человеком. Елизавета подчеркнула, что Жильцова посвятила много времени семье и воспитанию внуков. По словам внучки, от бабушки члены семьи переняли не только жизненный опыт, но и моральный, душевный вклад. Елизавета отметила, что покойная телеведущая была для них примером для подражания.

Ранее сообщалось, что Жильцова ушла из жизни в возрасте 89 лет. Она прославилась благодаря первым выпускам КВН, которые были настоящим триумфом. Зрители также хорошо помнят ее участие в таких известных детских и молодежных программах, как «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник» и «Веселые нотки».

