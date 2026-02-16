В МИД предупредили о последствиях попыток «запереть» российский флот

Попытки недоброжелателей «запереть» российский флот могут обернуться серьезными последствиями для самих экспериментаторов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на презентации спецвыпуска журнала «Русская мысль». Дипломат подчеркнул, что у Москвы есть большой опыт в защите свободы судоходства.

Насчет того, будет или не будет российский флот «заперт», я бы предостерег делать выводы о том, что это возможно. Количество стран, входящих в Евросоюз, само по себе не является козырем в этой крайне опасной для самого Евросоюза игре, — сказал Рябков.

Замминистра также напомнил, что Военно-морской флот России уже не раз реализовывал мероприятия по защите судоходства. По его словам, если кто-то продолжит проводить опасные эксперименты, это плохо кончится именно для инициаторов таких действий.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал предупреждение и новые меры европейских стран в адрес судов без флага. По его словам, Евросоюз хочет оправдать пиратство и легализовать захват российских нефтяных танкеров. Собеседник подчеркнул, что такие обвинения не имеют ничего общего с реальностью.