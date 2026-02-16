Зимняя Олимпиада — 2026
В МИД предупредили о последствиях попыток «запереть» российский флот

Рябков предостерег Европу от экспериментов с блокировкой российского флота

Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (слева) на главном военно-морском параде в Кронштадте Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (слева) на главном военно-морском параде в Кронштадте Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Попытки недоброжелателей «запереть» российский флот могут обернуться серьезными последствиями для самих экспериментаторов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на презентации спецвыпуска журнала «Русская мысль». Дипломат подчеркнул, что у Москвы есть большой опыт в защите свободы судоходства.

Насчет того, будет или не будет российский флот «заперт», я бы предостерег делать выводы о том, что это возможно. Количество стран, входящих в Евросоюз, само по себе не является козырем в этой крайне опасной для самого Евросоюза игре, — сказал Рябков.

Замминистра также напомнил, что Военно-морской флот России уже не раз реализовывал мероприятия по защите судоходства. По его словам, если кто-то продолжит проводить опасные эксперименты, это плохо кончится именно для инициаторов таких действий.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал предупреждение и новые меры европейских стран в адрес судов без флага. По его словам, Евросоюз хочет оправдать пиратство и легализовать захват российских нефтяных танкеров. Собеседник подчеркнул, что такие обвинения не имеют ничего общего с реальностью.

