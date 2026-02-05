Умер адмирал флота Куроедов

Экс-главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Куроедов умер на 82-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Причиной стала продолжительная болезнь.

Владимир Иванович скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни, — сказал собеседник.

Он возглавлял ВМФ с 1997 по 2005 год, а в 2000 году получил звание адмирала флота. Дата и место прощания станут известны позднее.

Ранее стало известно о смерти вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова. Советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко умерла на 91-м году жизни у себя дома в Москве. Прощание с Леонтенко состоится 6 февраля. Оно пройдет на Преображенском кладбище в Москве.

А церемония прощания с актрисой театра и кино Ольгой Чиповской пройдет в Большом портретном фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. По словам директора учреждения Кирилла Крока, она состоится 9 февраля в 10 утра. О смерти заслуженной артистки России стало известно накануне, 4 февраля. Она скончалась в возрасте 67 лет.