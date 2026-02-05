Названы дата и место прощания с Ольгой Чиповской Церемония прощания с актрисой Чиповской состоится 9 февраля в театре Вахтангова

Церемония прощания с актрисой театра и кино Ольгой Чиповской пройдет в Большом портретном фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, сообщил директор учреждения Кирилл Крок. По его словам, она состоится 9 февраля в 10 утра, передает ТАСС.

Прощание с Ольгой Евгеньевной пройдет в понедельник, 9 февраля, в Большом портретном фойе нашего театра. Оно начнется в 10:00 утра, — рассказал Крок.

Ольга Чиповская родилась в 1958 году. Она окончила театральное училище им. Б. Щукина в 1980-м. В том же году ее приняли в труппу Театра Вахтангова. За долгие годы службы в театре артистка создала множество запоминающихся образов. Среди них были Адельма в легендарной «Принцессе Турандот», Габриэль в «Старинных русских водевилях» и Абигайль в постановке «Стакан воды». За свой выдающийся вклад в искусство в 2021 году она была удостоена государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

О смерти заслуженной артистки России стало известно накануне, 4 февраля. Она скончалась в возрасте 67 лет. В театре Вахтангова выразили глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям.