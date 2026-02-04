Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 18:30

Умерла актриса Ольга Чиповская: причины смерти, чем известна

Ольга Чиповская Ольга Чиповская Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В возрасте 67 лет скончалась актриса Ольга Чиповская, сообщила пресс-служба Театра Вахтангова, в котором служила артистка. Что известно о причинах смерти, чем прославилась Чиповская?

Что известно о смерти Чиповской

Причины смерти заслуженной артистки России и матери актрисы Анны Чиповской не уточняются. Дата и место прощания будут названы позже. В театре выразили глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», — сказано в публикации учреждения.

В 2021 году Чиповская-старшая была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В съемках фильма «Елки-3» в 2013 году она приняла участие вместе с дочерью, сыграв ее мать.

Чем известна Чиповская

Ольга Чиповская родилась в 1958 году. Окончила театральное училище им. Б. Щукина в 1980-м. В том же году ее приняли в труппу Театра Вахтангова.

Ее театральный дебют состоялся в роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане». В дальнейшем Чиповская сыграла Розалию Солимене («Филумена Мартурано»), Мими («Три возраста Казановы»), Секлиту Пилиповну Лымариху («За двумя зайцами…»), Абигайль («Стакан воды»). Среди ее ролей были также: Фаншетта («Два часа в Париже с одним антрактом»), Адельма («Принцесса Турандот»), Габриэль («Старинные русские водевили»), Дорис («Девичник над вечным покоем»), Капитолина Петровна («Баба Шанель»), Манюшка («Зойкина квартира»), Веселкина («Варвары»).

Ольга Чиповская на сцене театра Ольга Чиповская на сцене театра Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Global Look Press

В нынешнем репертуаре театра Чиповская исполняла роли цыганки Хаси в постановке «Улыбнись нам, Господи», Марьи Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире», а также Долли де Фриз в спектакле «Театр».

Фильмография актрисы при этом насчитывает всего восемь работ. В 1979 году она исполнила главную роль в фильме «Смотрины», сыграв Галину Дорош — украинскую девушку из села Журавлиха. Еще одной главной ролью была Марья Павловна в картине «Затишье» (1981). В 1999 году актриса получила звание заслуженной артистки России. «Елки-3» были последней киноработой Чиповской-старшей.

Мужем Ольги Чиповской был джазовый музыкант, дирижер и заслуженный артист РСФСР Борис Фрумкин. От него она родила дочь Анну — ныне известную актрису.

Читайте также:

Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов

«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно

Наступление ВС РФ на Харьков 4 февраля: ВСУ замерзают насмерть в Купянске

актрисы
новости
анячиповская
смерти
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Погибшего в зоне СВО российского актера запретили на Украине
Названы самые распространенные поломки китайских автомобилей
На Украине сотрудники ТЦК выкрали священника
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.