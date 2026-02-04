Умерла актриса Ольга Чиповская: причины смерти, чем известна

В возрасте 67 лет скончалась актриса Ольга Чиповская, сообщила пресс-служба Театра Вахтангова, в котором служила артистка. Что известно о причинах смерти, чем прославилась Чиповская?

Что известно о смерти Чиповской

Причины смерти заслуженной артистки России и матери актрисы Анны Чиповской не уточняются. Дата и место прощания будут названы позже. В театре выразили глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», — сказано в публикации учреждения.

В 2021 году Чиповская-старшая была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В съемках фильма «Елки-3» в 2013 году она приняла участие вместе с дочерью, сыграв ее мать.

Чем известна Чиповская

Ольга Чиповская родилась в 1958 году. Окончила театральное училище им. Б. Щукина в 1980-м. В том же году ее приняли в труппу Театра Вахтангова.

Ее театральный дебют состоялся в роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане». В дальнейшем Чиповская сыграла Розалию Солимене («Филумена Мартурано»), Мими («Три возраста Казановы»), Секлиту Пилиповну Лымариху («За двумя зайцами…»), Абигайль («Стакан воды»). Среди ее ролей были также: Фаншетта («Два часа в Париже с одним антрактом»), Адельма («Принцесса Турандот»), Габриэль («Старинные русские водевили»), Дорис («Девичник над вечным покоем»), Капитолина Петровна («Баба Шанель»), Манюшка («Зойкина квартира»), Веселкина («Варвары»).

Ольга Чиповская на сцене театра Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Global Look Press

В нынешнем репертуаре театра Чиповская исполняла роли цыганки Хаси в постановке «Улыбнись нам, Господи», Марьи Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире», а также Долли де Фриз в спектакле «Театр».

Фильмография актрисы при этом насчитывает всего восемь работ. В 1979 году она исполнила главную роль в фильме «Смотрины», сыграв Галину Дорош — украинскую девушку из села Журавлиха. Еще одной главной ролью была Марья Павловна в картине «Затишье» (1981). В 1999 году актриса получила звание заслуженной артистки России. «Елки-3» были последней киноработой Чиповской-старшей.

Мужем Ольги Чиповской был джазовый музыкант, дирижер и заслуженный артист РСФСР Борис Фрумкин. От него она родила дочь Анну — ныне известную актрису.

