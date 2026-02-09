«Оля перетекла в Аню»: как прошло прощание с актрисой Ольгой Чиповской

В Театре Вахтангова простились с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской. Кто пришел на церемонию, что сказала о матери актриса Анна Чиповская?

Как прошло прощание с Чиповской

Церемония прощания с артисткой началась утром 9 февраля. Чиповская-старшая ушла из жизни 4 февраля в возрасте 67 лет. Она играла в ведущих спектаклях Вахтанговского театра: «Принцесса Турандот», «Старинные русские водевили», «Стакан воды» и других. Кинозрители помнят ее по одной из ролей в картине «Елки-3».

Директор театра Кирилл Крок сообщил, что знал о болезни Ольги Евгеньевны, однако смерть все равно стала неожиданностью и большим ударом для всех, кто ее знал и любил.

Дочь актрисы Анна Чиповская пришла на церемонию прощания с матерью в трауре и черных очках, за которыми скрыла заплаканное лицо. Ее поддержала объятиями актриса Софья Эрнст. Анна не давала комментарии прессе. Ранее в социальной сети она поблагодарила всех за теплые слова и поддержку.

Актриса Юлия Рутберг в комментарии NEWS.ru отметила, что Анна Чиповская осталась прекрасным продолжением умершей актрисы.

«Какое счастье, что осталось ее такое прекрасное продолжение. Ее доченька, наша девочка — Анечка Чиповская, которая носит ее фамилию. Была Оля Чиповская и перетекла в Аню Чиповскую. И так Чапа гордилась ею», — сказала она.

Рутберг призналась, что ей будет очень не хватать Чиповской-старшей. По ее словам, когда артистка присутствовала в театре, «было солнце, было тепло».

Юлия Рутберг на церемонии прощания с заслуженной артисткой Российской Федерации Ольгой Чиповской в ​​Театре им. Евгения Вахтангова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На церемонию прощания с Ольгой Чиповской приехала актриса Людмила Максакова, хотя она редко появляется на публике в последнее время. Положив цветы у гроба и перекрестившись, Максакова посмотрела на лицо покойной и опустилась на колени. Несмотря на почтенный возраст — 85 лет, она поднялась самостоятельно. Затем актриса отошла в сторону и обняла Анну Чиповскую.

Подруга покойной актрисы Елена Скороходова в беседе с NEWS.ru сообщила, что Чиповская-старшая была одаренным человеком.

«Магнетизм. Она выходила на сцену — и прямо магнитило к ней. Темперамент, органика, двигалась прекрасно, пела шикарно, причем у нее был от рождения поставленный голос. Она была великолепна. <…> У нее не было только одного — у нее не было практичности. Она не была расчетливой. Вот эта ее стихия, она не была собрана в какое-то единое русло. <…> Вообще, конечно, она была лучшая», — рассказала Скороходова.

Актер Александр Павлов выразил мнение, что Ольга Чиповская не успела сделать на сцене все, что могла.

«Чапа, как мы ее все называли, была такой светлой, радостной. Какой-то удивительный свет и доброта, что бы она ни делала. К сожалению, на мой взгляд, она могла гораздо больше сделать в театре по своему таланту, по тому, что ей дала природа. Но судьба такая, какая есть», — пояснил Павлов.

Ольгу Чиповскую проводили в последний путь долгими аплодисментами. Актрису похоронят на Хованском кладбище.

Чем известна Чиповская

Ольга Чиповская родилась в 1958 году. Окончила театральное училище им. Б. Щукина в 1980-м. В том же году ее приняли в труппу Театра Вахтангова.

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Обстановка у театра имени Евгения Вахтангова, где прошло прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Анна Чиповская перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Фойе театра имени Евгения Вахтангова, где прошло прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Актриса Елена Скороходова на церемонии прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Актер Юрий Чурсин на церемонии прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Павел Табаков с девушкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Анна Чиповская и Виктор Добронравов на церемонии прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Актер Александр Самойленко на церемонии прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Актер Александр Павлов на церемонии прощания с заслуженной актрисой РФ Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Актриса Елена Сотникова на церемонии прощания с заслуженной актрисой РФ Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Телеведущий Михаил Ширвиндт на церемонии прощания с заслуженной актрисой РФ Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Вынос гроба с телом заслуженной актрисой РФ Ольгой Чиповской из Театра имени Евгения Вахтангова после церемонии прощания Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Церемония прощания с заслуженной актрисой РФ Ольгой Чиповской у театра имени Евгения Вахтангова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В нынешнем репертуаре театра Чиповская исполняла роли цыганки Хаси в постановке «Улыбнись нам, Господи», Марьи Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире», а также Долли де Фриз в спектакле «Театр».

Фильмография актрисы насчитывает всего восемь работ. В 1979 году она исполнила главную роль в фильме «Смотрины», сыграв Галину Дорош — украинскую девушку из села Журавлиха. Еще одной главной ролью была Марья Павловна в картине «Затишье» (1981). «Елки-3» в 2013 году были последней киноработой Чиповской-старшей.

Мужем Ольги Чиповской был джазовый музыкант, дирижер и заслуженный артист РСФСР Борис Фрумкин. От него она родила дочь Анну — ныне известную актрису.

Читайте также:

Покушение на генерала Алексеева: новости 9 февраля, допросы, гонорар убийц

Королевская семья Британии: новости, скандал с Эпштейном добьет Карла III?

«Пошли эти девушки…» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах