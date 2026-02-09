Известная актриса встала на колени перед гробом Ольги Чиповской

Зимняя Олимпиада — 2026
Актриса Максакова встала на колени перед гробом на прощании с Ольгой Чиповской

Людмила Максакова Людмила Максакова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Народная артистка России Людмила Максакова встала на колени перед гробом актрисы Ольги Чиповской, передает корреспондент NEWS.ru. Актриса Театра имени Вахтангова приехала на церемонию прощания несмотря на то, что редко появляется на публике в последнее время.

Положив цветы у гроба и перекрестившись, Максакова посмотрела на лицо покойной и опустилась на колени. Несмотря на почтенный возраст — 85 лет, она смогла подняться самостоятельно. Затем актриса отошла в сторону и обняла дочь Ольги Чиповской — Анну.

Ранее актриса Юлия Рутберг заявила, что Анна Чиповская осталась прекрасным продолжением умершей артистки. По ее словам, мать гордилась дочерью. Рутберг призналась, что ей будет очень не хватать Чиповской. По ее словам, когда артистка присутствовала в театре, «было солнце, было тепло».

До этого сообщалось, что Анна Чиповская, пришла на церемонию прощания с матерью в трауре и черных очках, за которыми скрыла заплаканное лицо. Церемония прощания с артисткой началась утром 9 февраля.

