Королевская семья Британии: новости, скандал с Эпштейном добьет Карла III?

Возобновившийся скандал вокруг Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, связанный с делом финансиста Джеффри Эпштейна, «добивает» больного раком короля Карла III, передает RadarOnline. Какие новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 9 февраля?

Как Карл III переживает скандал с Эпштейном

По словам помощников, король переживает самый тяжелый период своего правления. Монарх продолжает лечение от рака , которое сейчас скорректировано и переведено в так называемую превентивную фазу. Одновременно с этим новые документы Минюста США, связанные с Эпштейном, вновь привлекли внимание к бывшему принцу Эндрю.

По данным источников, близких ко дворцу, сочетание болезни и ущерба репутации привело к тому, что Карл III «измотан и обеспокоен» стабильностью монархии и находится в критическом физическом состоянии.

«Все это его убивает. Одного рака было бы достаточно, но скандалы с Эндрю, которые теперь вновь разгорелись после последних файлов Эпштейна, изматывают короля. Каждое новое разоблачение происходит как раз в тот момент, когда он пытается оправиться», — рассказал инсайдер.

Другой добавил: «Внутри дворца царит реальный страх, что если сага об Эндрю и Эпштейне снова обострится, то это может означать конец для монарха, уже борющегося с серьезной болезнью. Стресс не прекращается».

Карл III Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто помогает Карлу III пережить кризис

По данным RadarOnline, на фоне кризиса король опирается на неожиданный источник стабильности за пределами королевской семьи — мать своей невестки, 71-летнюю Кэрол Миддлтон, и ее 76-летнего мужа, Майкла Миддлтона. По словам помощников, их тихое присутствие помогло Карлу III и принцессе Уэльской укрепиться в период лечения, восстановления и постоянных скандалов, освещаемых в прессе.

Публичные встречи лишь укрепили эту близость. В июне 2025 года, когда Кейт Миддлтон в последний момент отказалась от участия в королевских скачках в Аскоте, Кэрол присутствовала на них и была замечена в непринужденной беседе с монархом и принцем Уильямом в королевской ложе.

«Кэрол теперь одна из тех, на кого Карл III может положиться», — отметил источник, близкий к ситуации.

