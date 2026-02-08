Квартиру Сабурова отдадут Долиной? Новости о депортации комика 8 февраля

После депортации из России стендап-комик Нурлан Сабуров нашел себе сцену в Азии, анонсировав концерты в Китае и Таиланде, пишут СМИ. Что об этом известно, что будет с недвижимостью Сабурова в России?

Какие последние новости известны о депортации Сабурова

Депортированный комик собирается провести концерты в крупнейших городах Китая. Выступление Сабурова в Music Tang Hall в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун запланировано на 2 апреля, цена билетов варьируется от 480 юаней до 1580 юаней (5,3 тысячи рублей — 17,5 тысячи рублей).

Выступление в Шанхае должно состояться 4 апреля в 1862 Fashion Arts Center, цена билетов составляет от 380 юаней до 1480 юаней (4,2 тысячи рублей — 16,4 тысячи рублей). На оба события полностью раскуплены все самые дорогие билеты на VIP-места в первый и второй ряды.

На 3 апреля у комика запланирован концерт в Пекине, однако продажи билетов еще не стартовали, также не указано название площадки. Помимо этого, Сабуров 25 февраля намерен выйти на сцену в таиландском Пхукете. Концерт должен пройти на площадке Royal Phuket City Hotel, вместимость которой составляет две тысячи человек. За две с небольшим недели до концерта в продаже осталось чуть более 700 билетов. Продано более 60% билетов. Цены варьируются от 3 до 20 тысяч рублей.

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет из-за высказываний, критикующих спецоперацию, а также из-за попыток незаконно легализоваться в стране. Комик прибыл из Дубая в аэропорт Внуково, где пограничники провели его в изолированное помещение и вручили официальное уведомление.

Правоохранители обнаружили связи Сабурова с Дмитрием Романовым — бывшим стендап-комиком, ныне работающим в польском штабе по вербовке наемников для ВСУ. Кроме того, выяснилось, что артист контактирует со Славой Комиссаренко — белорусским комиком, покинувшим страну. Оба лишены российского гражданства. Сам же Сабуров не стал оформлять гражданство РФ из-за боязни санкций, утверждали источники.

Продюсер Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что запрет на въезд в Россию для Сабурова на 50 лет может привести к серьезному падению его популярности и доходов. По его мнению, юморист будет вынужден ограничиться небольшими выступлениями в других странах, что со временем сведет его известность на нет.

Что будет с недвижимостью Сабурова в России

По данным СМИ, Сабуров владеет в России имуществом на 160 млн рублей. В собственности звезды «ЧБД» находится элитный двухэтажный дом в престижном загородном поселке ЖК «Новорижский». Комик купил его в феврале 2022 года вместе с земельным участком в 1285 квадратных метров и проживал вместе с женой и детьми. По оценкам СМИ, он стоит почти 130 млн рублей.

Помимо недвижимости, у юмориста есть автопарк с автомобилями премиум-класса на 31 млн рублей. В него входит Mercedes-Benz G-Class 2018 года за 20 млн рублей и Cadillac Escalade 2021 года за 11 млн рублей.

Адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru, что Сабуров может реализовать свое имущество в России даже после запрета на въезд в страну.

«Запрет на въезд в Россию — это мера административного характера, и она никоим образом не влияет на право собственности, возникшее у Сабурова до этого ограничения на законных основаниях. Поэтому через представителей по доверенности он вправе продать все свое имущество, а деньги, которые от этого выручит, получить на свои зарубежные счета. Никаких проблем в этом нет», — пояснил Багатурия.

Некоторые пользователи Сети при этом иронизируют насчет будущего недвижимости комика.

«Квартиру Сабурова теперь конфискуют в пользу Долиной, видимо, план такой», — написал автор Telegram-канала Patriki City.