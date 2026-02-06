Стало известно, что будет с миллионным имуществом комика Сабурова Адвокат Багатурия: Сабуров может продать свое миллионное имущество в России

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров может реализовать свое имущество в России даже после запрета на въезд в страну, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, юморист может поручить это дело своим доверенным лицам.

Запрет на въезд в Россию — это мера административного характера, и она никоим образом не влияет на право собственности, возникшее у Сабурова до этого ограничения на законных основаниях. Поэтому через представителей по доверенности он вправе продать все свое имущество, а деньги, которые от этого выручит, получить на свои зарубежные счета. Никаких проблем в этом нет, — пояснил Багатурия.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что решение о запрете на въезд в Россию для Сабурова вряд ли будет пересмотрено. По его словам, подобные меры принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и обладают высокой степенью устойчивости.

Продюсер Павел Рудченко ранее заявил, что популярность Сабурова может снизиться после запрета на въезд в Россию на 50 лет. По его словам, также юморист рискует потерять доходы из-за утраты российской аудитории.