06 февраля 2026 в 11:15

Адвокат ответил, могут ли Сабурову отменить запрет на въезд в Россию

Адвокат Бенхин назвал маловероятной отмену на въезд в Россию для комика Сабурова

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Решение о запрете на въезд в Россию для стендап-комика Нурлана Сабурова вряд ли будет отменено, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, такие шаги принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и носят крайне устойчивый характер.

Чисто процессуально очень редко отменяют подобные решения о запрете на въезд, как в случае с Сабуровым. То есть этот шаг принимается на уровне даже не МВД, а Федеральной службы безопасности Российской Федерации. И, соответственно, погранслужба, как подразделение ФСБ, предъявляет это решение человеку, дает подписать и депортирует. Депортируют его, скорее всего, в страну гражданства — Казахстан, а не в страну, откуда он прилетел — из Дубая. Соответственно, Сабуров поедет на родину, — высказался Бенхин.

Ранее Сабуров попал на видео после того, как узнал о запрете въезда на территорию России. На кадрах видно, что комик находится в растерянности. На видео Сабуров разговаривает по телефону, пытаясь урегулировать возникшие трудности.

