Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:10

Главкому ВМФ России присвоили звание адмирала флота

Главнокомандующему ВМФ РФ Моисееву присвоили звание адмирала флота

Александр Моисеев Александр Моисеев Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Главнокомандующему Военно-морским флотом России Александру Моисееву присвоили звание адмирала флота, следует из материалов на сайте оборонного ведомства. Звание адмирала флота является высшим в ВМФ. До Моисеева его последний раз удостоился военачальник Владимир Масорин в 2006 году.

Многие годы офицерской службы прошел на атомных подводных лодках Северного флота в должностях от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок, командующего подводными силами, — сказано в публикации.

Моисеев является третьим подряд в истории России главкомом ВМФ, назначенным на данную должность из числа моряков-подводников. В 2011 году ему присвоили звание Героя Российской Федерации и вручили медаль «Золотая Звезда». Он также имеет два ордена Мужества, орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Военачальника назначили на должность главкома ВМФ в 2024 году.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Никите Афанасьеву. Медаль передали его матери Татьяне Афанасьевой и вдове Марине Бородиной во время церемонии в День Героев Отечества в Москве. Президент добавил, что участники СВО продолжают традиции воинской славы и проявляют исключительное мужество при выполнении боевых задач.

звания
флот
адмиралы
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва справилась с пиком заболеваемости гриппом и ОРВИ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
«Нулевая вероятность»: раскрыта главная тайна рождения детей Пугачевой и Галкина
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.