Главкому ВМФ России присвоили звание адмирала флота

Главнокомандующему Военно-морским флотом России Александру Моисееву присвоили звание адмирала флота, следует из материалов на сайте оборонного ведомства. Звание адмирала флота является высшим в ВМФ. До Моисеева его последний раз удостоился военачальник Владимир Масорин в 2006 году.

Многие годы офицерской службы прошел на атомных подводных лодках Северного флота в должностях от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок, командующего подводными силами, — сказано в публикации.

Моисеев является третьим подряд в истории России главкомом ВМФ, назначенным на данную должность из числа моряков-подводников. В 2011 году ему присвоили звание Героя Российской Федерации и вручили медаль «Золотая Звезда». Он также имеет два ордена Мужества, орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Военачальника назначили на должность главкома ВМФ в 2024 году.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Никите Афанасьеву. Медаль передали его матери Татьяне Афанасьевой и вдове Марине Бородиной во время церемонии в День Героев Отечества в Москве. Президент добавил, что участники СВО продолжают традиции воинской славы и проявляют исключительное мужество при выполнении боевых задач.