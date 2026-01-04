Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 08:00

Оливье в пролете: новогодний салат с курицей и черносливом

Оливье в пролете: новогодний салат с курицей и черносливом Оливье в пролете: новогодний салат с курицей и черносливом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

«Снежная сказка» вас ждет в новогоднюю ночь, если на вашем столе окажется салат с курочкой по этому рецепту.

Возьмите 330 граммов подкопченной куриной грудки и нарежьте ее аккуратными полосочками. Еще понадобится 125 граммов мягкой сушеной сливы без косточек — залейте чернослив крутым кипятком на 10 минут, слейте и промокните бумажным полотенцем, чтобы ушла влага. Распаренные ягоды тоже нужно превратить в соломку.

Подготовьте 130 граммов сулугуни — его лучше натереть крупно. Одно очищенное зеленое яблоко порежьте тонкими брусочками. Три сваренных вкрутую яйца измельчите удобным способом. Горсть грецких орехов (примерно 100 граммов) слегка подрумяньте на сухой сковороде и порубите ножом.

Теперь собираем слои салата с курицей: сначала мясо, потом чернослив, затем яблочные ломтики, следом яичная крошка и завершаем сырной стружкой. Каждый уровень смазывайте майонезной сеточкой.

В завершение украсьте салат с курицей ореховой крошкой и рубиновыми зернышками граната. Такой микс копченого, сладковатого и пикантного вкусов станет настоящей звездой праздничного застолья! Будет вкусно, не сомневайтесь! Хорошего праздника!

Читайте также
Холодец из курицы — экономия времени без потери вкуса: простой рецепт для домашней кухни
Общество
Холодец из курицы — экономия времени без потери вкуса: простой рецепт для домашней кухни
Готовлю курицу пармиджано — ресторанное блюдо с хрустящей панировкой и расплавленным сыром у вас дома
Общество
Готовлю курицу пармиджано — ресторанное блюдо с хрустящей панировкой и расплавленным сыром у вас дома
Самые лучшие постные вареники с капустой — вкуснее обычных! Быстрый рецепт
Семья и жизнь
Самые лучшие постные вареники с капустой — вкуснее обычных! Быстрый рецепт
Шуба забыта! Готовлю быстрый салат с селедкой «Свердловский»
Семья и жизнь
Шуба забыта! Готовлю быстрый салат с селедкой «Свердловский»
Салат «Зимний аперитив»: выглядит дороже, чем он есть
Семья и жизнь
Салат «Зимний аперитив»: выглядит дороже, чем он есть
рецепты
кулинария
салат
Новый год
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинских танкистов отправили в «мясные штурмы»
В России предложили выдавать семьям бесплатное жилье, как в СССР
В России смягчили одно требование при заселении в гостиницы
В сточной канаве нашли останки четырех человек
Лабиринт, телебашня, старый дворец: лучшие бесплатные катки Москвы
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом
Восстановление нефтедобычи в Венесуэле может занять до 10 лет
Гороскоп на 4 января: планируем, погружаемся в рутину, заботимся о здоровье
Стало известно, что может связать Мадуро с Пи Дидди и продюсером Эпштейна
Мошенники начали маскировать трояны под договоры сотовых компаний
Забудьте об оливье: приготовьте на праздник необычный салат с авокадо
Названы четыре мошеннические схемы для обмана россиян в праздники
Прощай, шарлотка! Эти пончики с корицей сводят с ума — готовы за 30 минут
Стало известно, где держат Мадуро
«Эдик, ты балбес»: Латыпов, Фуркад, Граф — самые смешные ляпы биатлонистов
Оливье в пролете: новогодний салат с курицей и черносливом
«Утилизация» гаубиц ВСУ, потеря укреплений: новости СВО на утро 4 января
Названы самые опасные для кошек продукты с общего стола
Белый дом репостнул кадры с Мадуро в здании DEA
ВСУ обрушили беспилотники на Губкин в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.