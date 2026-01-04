Оливье в пролете: новогодний салат с курицей и черносливом

«Снежная сказка» вас ждет в новогоднюю ночь, если на вашем столе окажется салат с курочкой по этому рецепту.

Возьмите 330 граммов подкопченной куриной грудки и нарежьте ее аккуратными полосочками. Еще понадобится 125 граммов мягкой сушеной сливы без косточек — залейте чернослив крутым кипятком на 10 минут, слейте и промокните бумажным полотенцем, чтобы ушла влага. Распаренные ягоды тоже нужно превратить в соломку.

Подготовьте 130 граммов сулугуни — его лучше натереть крупно. Одно очищенное зеленое яблоко порежьте тонкими брусочками. Три сваренных вкрутую яйца измельчите удобным способом. Горсть грецких орехов (примерно 100 граммов) слегка подрумяньте на сухой сковороде и порубите ножом.

Теперь собираем слои салата с курицей: сначала мясо, потом чернослив, затем яблочные ломтики, следом яичная крошка и завершаем сырной стружкой. Каждый уровень смазывайте майонезной сеточкой.

В завершение украсьте салат с курицей ореховой крошкой и рубиновыми зернышками граната. Такой микс копченого, сладковатого и пикантного вкусов станет настоящей звездой праздничного застолья! Будет вкусно, не сомневайтесь! Хорошего праздника!