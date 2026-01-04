Забудьте об оливье: приготовьте на праздник необычный салат с авокадо

Новый год и Рождество — время экспериментов, гастрономических путешествий и поисков рецептов необычных новогодних салатов. Почему бы в этот раз не отправиться во Францию, не выходя из кухни? Мы нашли для вас рецепт, который станет ярким акцентом в линии традиционных новогодних салатов.

Это блюдо — настоящая симфония вкуса. Нежная слабосоленая семга, маслянистый авокадо и хрустящий апельсин в одном ансамбле. Основа — это, конечно, авторский соус. Вам понадобятся: 200 г филе слабосоленой семги, 1 спелый авокадо, пучок свежей руколы, мякоть одного апельсина, 2 ст. л. кедровых орешков. Для заправки смешайте 3 ст. л. оливкового масла, сок половины лайма, 1 ч. л. дижонской горчицы и немного меда. Семгу и авокадо нарежьте аккуратными кусочками, апельсин очистите от пленок. Аккуратно соедините все ингредиенты в салатнице и полейте заправкой.

Такие необычные праздничные салаты действительно способны удивить ваших гостей. Легкий и изысканный — он точно займет почетное место на вашем столе. Приятного аппетита!

