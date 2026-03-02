Простой салат, который стыдно не попробовать — тот самый рецепт из 90-х сем

В мире слоеных салатов редко встретишь блюдо с характером настоящей степи — сытное, щедрое и с дымком. Этот вариант салата отличается от привычных «Мимоз» и «Селедок под шубой» одной кулинарной хитростью: копченую курицу здесь не режут кубиками, а разбирают на тонкие волокна и смешивают с обжаренным луком, что дает совершенно иную, более нежную текстуру. Степной салат получается сочным, но при этом невероятно легким для восприятия.

Для приготовления этого необычного слоеного салата понадобятся:

копченое куриное филе (300 г),

корейская морковь (200 г),

картофель (3 средних клубня),

яйца (4 шт.),

репчатый лук (1 крупная луковица),

твердый сыр (100 г),

растительное масло (1 ст.л. для жарки),

майонез (около 200 г).

Главный секрет в подготовке. Лук нужно мелко нарезать и обжарить до золотистости на растительном масле, затем дать ему остыть прямо на бумажном полотенце, чтобы ушел лишний жир. Филе курицы мелко разобрать руками, смешать с остывшим луком и одной ложкой майонеза. Картофель и яйца отварить, остудить и натереть на мелкой терке в разные миски. Корейскую морковь слегка отжать от рассола и немного подрезать ножницами, чтобы она была не слишком длинной.

Сборка слоеного салата происходит в креманке или на плоском блюде с помощью кулинарного кольца. Первым слоем идет картофель (утрамбовать, смазать майонезом). Затем — курица с луком (снова майонез). Далее выкладывается корейская морковь. На нее — слой тертых яиц и майонез. Завершает конструкцию шапка из тертого сыра. Салату обязательно дать настояться в холодильнике минимум 2 часа, чтобы слои пропитались, а вкусы подружились.

В этом рецепте нет места скуке, а копченый аромат в сочетании с пряной морковью превращает обычный ужин в маленькое гастрономическое приключение. Обжаренный лук в союзе с курицей дает тот самый неуловимый «степной» вкус, который невозможно забыть.

Калорийность на 100 г: 210 ккал.

БЖУ: 9,2/14,0/11,0.

