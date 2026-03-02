Простой салат, который стыдно не попробовать — тот самый рецепт из 90-х сем

Зимняя Олимпиада — 2026
Слоеный салат «Степной» с копченой курицей и корейской морковью Слоеный салат «Степной» с копченой курицей и корейской морковью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В мире слоеных салатов редко встретишь блюдо с характером настоящей степи — сытное, щедрое и с дымком. Этот вариант салата отличается от привычных «Мимоз» и «Селедок под шубой» одной кулинарной хитростью: копченую курицу здесь не режут кубиками, а разбирают на тонкие волокна и смешивают с обжаренным луком, что дает совершенно иную, более нежную текстуру. Степной салат получается сочным, но при этом невероятно легким для восприятия.

Для приготовления этого необычного слоеного салата понадобятся:

  • копченое куриное филе (300 г),

  • корейская морковь (200 г),

  • картофель (3 средних клубня),

  • яйца (4 шт.),

  • репчатый лук (1 крупная луковица),

  • твердый сыр (100 г),

  • растительное масло (1 ст.л. для жарки),

  • майонез (около 200 г).

Главный секрет в подготовке. Лук нужно мелко нарезать и обжарить до золотистости на растительном масле, затем дать ему остыть прямо на бумажном полотенце, чтобы ушел лишний жир. Филе курицы мелко разобрать руками, смешать с остывшим луком и одной ложкой майонеза. Картофель и яйца отварить, остудить и натереть на мелкой терке в разные миски. Корейскую морковь слегка отжать от рассола и немного подрезать ножницами, чтобы она была не слишком длинной.

Сборка слоеного салата происходит в креманке или на плоском блюде с помощью кулинарного кольца. Первым слоем идет картофель (утрамбовать, смазать майонезом). Затем — курица с луком (снова майонез). Далее выкладывается корейская морковь. На нее — слой тертых яиц и майонез. Завершает конструкцию шапка из тертого сыра. Салату обязательно дать настояться в холодильнике минимум 2 часа, чтобы слои пропитались, а вкусы подружились.

В этом рецепте нет места скуке, а копченый аромат в сочетании с пряной морковью превращает обычный ужин в маленькое гастрономическое приключение. Обжаренный лук в союзе с курицей дает тот самый неуловимый «степной» вкус, который невозможно забыть.

  • Калорийность на 100 г: 210 ккал.

  • БЖУ: 9,2/14,0/11,0.

