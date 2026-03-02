«Решала-кидала»: Поплавская вспомнила, каким был Джабраилов в 2000-х годах

Экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов, тело которого нашли в гостинице в Москве, в 1990-х и 2000-х годах был медийной фигурой, но в последние годы о нем практически забыли, заявила актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале. При этом она охарактеризовала покойного как «решалу-кидалу».

А это был очень даже медийный персонаж — бизнесмен, сенатор и решала-кидала. Судя по всему, он в последний раз кого-то знатно кинул — пишут о его долгах на полтора миллиарда. Есть и версии, что могли «помочь», но это в компетенции следствия, — написала Поплавская.

Джабраилова обнаружили в номере гостиницы, рядом с ним лежал раритетный пистолет, напомнила актриса. Она подчеркнула, что жизнь нужно прожить так, чтобы о человеке помнили по его делам. Миллиарды и слава, по ее мнению, обернулись для Джабраилова бесславным уходом.

Ранее сообщалось, что оперативно попасть в апартаменты экс-сенатора и предпринимателя медикам помешала запертая изнутри дверь. По данным источника, Джабраилова в тяжелом состоянии привезли в реанимацию только спустя около трех часов после инцидента. До этого Telegram-канал Mash сообщил, что экс-сенатор покончил с собой.