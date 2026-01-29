Зимняя Олимпиада — 2026
Поплавская отреагировала на позицию Кадырова по переговорам с Украиной

Поплавская поддержала Кадырова после его слов о переговорах с Украиной

Яна Поплавская Яна Поплавская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российская актриса Яна Поплавская выступила в своем Telegram-канале против переговоров по разрешению кризиса на Украине. Так она поддержала позицию главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал довести СВО до конца.

Я тоже против, — отметила актриса.

Ранее Кадыров выразил мнение, что переговоры с Украиной в сложившейся ситуации не приведут ни к какому результату.

Также его сын, секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров, пообещал доставить президента Украины Владимира Зеленского в Грозный. Он назвал украинского лидера «клоуном» и «пустым местом» и заявил, что в республику его доставят в статусе военного преступника.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой, если получит взамен гарантии безопасности. По ее словам, Украина согласится на такой исход только при условии твердых обязательств от союзников.

