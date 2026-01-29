Переговоры с Украиной в сложившейся ситуации не приведут ни к какому результату, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в комментарии Telegram-каналу «Вы слушали Маяк». По его словам, специальную военную операцию необходимости довести до конца.

Я считаю, что [СВО] нужно довести до конца. Переговоры после всего, что сделано, — я против, — сказал региональный глава.

Кадыров прибыл в Кремль как член российской делегации на переговорах президента России Владимира Путина с лидером ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что украинская сторона согласилась на проведение нового раунда переговоров только ради достижения перемирия на фронте. По словам эксперта, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Украина может пойти на серьезные территориальные уступки, если получит взамен гарантии безопасности. По ее словам, Киев согласится на такой исход только при условии твердых обязательств от союзников.