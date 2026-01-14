«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию

Актриса Яна Поплавская возмутилась мизерным штрафом комику Александру Гудкову из-за пародии на песню артиста SHAMAN (Ярослав Дронов) «Я русский». По ее словам в Telegram-канале, взыскание в 11 тыс. рублей можно считать «поощрением», над которым он «будет ржать».

С таким наказанием Гудков может стряпать оскорбительные пародии хоть каждую неделю, а потом ржать над нами и над российскими судами своим визгливым смехом. Можно считать этот штраф не наказанием, а поощрением, — заявила она.

Накануне, 13 января, Гудкова оштрафовали по протоколу об унижении достоинства в клипе «Я узкий». Решение принял Красногорский городской суд Московской области. С блогера взыскали 11 тыс. рублей.

Ранее Поплавская возмутилась новой эротической постановкой в театре Кирилла Ганина, где голые актеры раздевали пришедших гостей. Артистка напомнила о скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и заявила, что ее участники слишком легко отделались. По мнению Поплавской, подобные мероприятия недопустимы в стране, где от беспилотников гибнут люди.