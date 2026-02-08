Раскрыто, почему Гудков самым последним узнал о штрафе за клип «Я узкий» Телеведущий Гудков узнал о штрафе за пародийный клип «Я узкий» из СМИ

Телеведущий Александр Гудков узнал о штрафе за пародийный клип «Я узкий» из средств массовой информации, заявил его адвокат во время рассмотрения апелляционной жалобы в суде. По словам юриста, которые передает РИА Новости, блогера не было в России, поэтому он не получил повестку в суд и ни о чем не догадывался.

Если бы получил [повестку], естественно, явился бы и позицию свою выразил, а он не знал. <...> Ему стало известно о том, что его привлекли к административной ответственности, когда об этом написали СМИ, — подчеркнул правозащитник.

Ранее сообщалось, что в январе суд оштрафовал комика на 11 тыс. рублей за видео «Александр Гудков — Я узкий». Блогер изменил текст песни певца SHAMAN «Я русский». Согласно результатам психолого-лингвистического исследования, в клипе содержатся «публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения».

Актриса Яна Поплавская возмутилась мизерным штрафом для блогера. По ее мнению, с таким наказанием Гудков может «стряпать оскорбительные пародии хоть каждую неделю», а потом «ржать» над россиянами и российскими судами «своим визгливым смехом».