Штраф Гудкову за пародию на песню SHAMAN обжалуют в суде

Штраф Гудкову за пародию на песню SHAMAN обжалуют в суде Суд в феврале рассмотрит жалобу на штраф Гудкову за клип «Я узкий»

Адвокат телеведущего Александра Гудкова обжаловал наложенный на него административный штраф, предает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Речь идет о сумме в 11 тыс. рублей, которую блогеру назначили за клип «Я узкий» по статье об унижении человеческого достоинства. Комик изменил в нем слова песни исполнителя Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я русский».

Жалоба была официально зарегистрирована в суде общей юрисдикции 26 января и уже передана для дальнейшего рассмотрения в апелляционную инстанцию. Судебные документы подтверждают, что рассмотрение назначено на февраль. Представитель защиты Гудкова отказался давать дополнительные комментарии по существу дела.

Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову из-за пародии на песню «Я русский». По ее словам, взыскание в 11 тыс. рублей можно считать «поощрением», над которым он «будет ржать».

До этого стало известно, что общественные деятели добились отмены выступлений Гудкова в Череповце, Тольятти и Мытищах. А показ его шоу «Подземелья Чикен Карри» в российских кинотеатрах заблокировали из-за угроз. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Гудкова русофобом и заявила, что юморист выступал за спонсирование украинских войск.