Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 06:04

Штраф Гудкову за пародию на песню SHAMAN обжалуют в суде

Суд в феврале рассмотрит жалобу на штраф Гудкову за клип «Я узкий»

Александр Гудков Александр Гудков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Адвокат телеведущего Александра Гудкова обжаловал наложенный на него административный штраф, предает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Речь идет о сумме в 11 тыс. рублей, которую блогеру назначили за клип «Я узкий» по статье об унижении человеческого достоинства. Комик изменил в нем слова песни исполнителя Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я русский».

Жалоба была официально зарегистрирована в суде общей юрисдикции 26 января и уже передана для дальнейшего рассмотрения в апелляционную инстанцию. Судебные документы подтверждают, что рассмотрение назначено на февраль. Представитель защиты Гудкова отказался давать дополнительные комментарии по существу дела.

Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову из-за пародии на песню «Я русский». По ее словам, взыскание в 11 тыс. рублей можно считать «поощрением», над которым он «будет ржать».

До этого стало известно, что общественные деятели добились отмены выступлений Гудкова в Череповце, Тольятти и Мытищах. А показ его шоу «Подземелья Чикен Карри» в российских кинотеатрах заблокировали из-за угроз. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Гудкова русофобом и заявила, что юморист выступал за спонсирование украинских войск.

Александр Гудков
суды
штрафы
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир ВСУ дал странный совет солдату на грани нервного срыва
Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над регионами России
Лучший пирог с мясом: готовим сербский бурек — сочное мясо и тонкое тесто
Небольшой вертолет разбился на юго-западе Новой Зеландии
«Нельзя даже смотреть»: стало известно о запрете для украинских спортсменов
Губернатор рассказал об атаке ВСУ на два района Ростовской области
Назван способ защитить умный дом от блокировок
Фаза Луны сегодня, 28 января 2026 года. Пожинаем плоды, гуляем с собакой
Очуметь: самая хрустящая квашеная капуста в банке — нужны яблоки и мед
Слухи о разводе с Алферовой, поддержка Путина и СВО: где сейчас Егор Бероев
Осужденный за аферу экс главный нарколог России вышел на свободу
Иностранные наемники ВСУ оказались сконцентрированы в одной точке
Нутрициолог рассказала, как прийти в форму после длительных праздников
В ОП вынесли необычное предложение по совместному декрету
«Губернатору»: курский экс-замглавы рассказал, кому отдавал «откаты»
В России поиск запретного контента доверят «роботу»
Названа причина отказаться от попкорна при походе в кинотеатр
Украинские силы могли обстреливать собственную территорию
Вкусный и полезный завтрак на каждый день: готовим быстрее кофе
Штраф Гудкову за пародию на песню SHAMAN обжалуют в суде
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.