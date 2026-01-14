Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 15:06

Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пользователи «ВКонтакте» в период новогодних праздников посмотрели рекордный объем контента. Тем временем авторы контента заработали 100 млн рублей через платформу VK Donut.

Суммарное время просмотра «VK Видео» выросло на 70% по сравнению с прошлым годом — чаще всего пользователи отдавали предпочтение сериалам, детскому и юмористическому контенту. Пиковым днем стало 10 января — в этот день зафиксировали 4,1 млрд минут просмотров.

Среди популярных фильмов — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Девчата». Среди шоу лидировали финал проекта «Звезды 2» и реалити «Быть Джиганом и Оксаной», а в детском сегменте — мультсериал «Три кота». Также суточный рекорд установили VK Клипы, набрав 3,5 млрд просмотров.

Ранее сообщалось, что пользователи социальной сети «ВКонтакте» вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia выбрали мемы года, определив победителей из 32 вариантов. Наиболее популярным стал мем «Сам решу-у», а самыми надоевшими признаны мемы о Лабубу и шутки о миллениалах.

ВКонтакте
клипы
пользователи
рекорды
