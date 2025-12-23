Пользователи «ВКонтакте» выбрали мемы года

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia выбрали мемы года, определив победителей из 32 вариантов. Наиболее популярным стал мем «Сам решу-у», а самыми надоевшими признаны мемы про Лабубу и шутки про миллениалов.

Также лучшими мемами по версии пользователей стали «Лев, который все делает без удовольствия» и «Кот Окак». Четвертую строчку рейтинга занял мем «А ниче тот факт, что».

Второе место среди антимемов года досталось изображению «Ганвест (фаа, пэпэ, шнейне)», третье — песне «Плывет веночек». Четвертое и пятое место рейтинга заняли шутки про миллениалов и «Скебоб» соответственно.

Ранее сообщалось, что Brand Analytics и «ВКонтакте» рассказали о трендах 2025-го, подвели итоги года и раскрыли, какие темы, персоны и события были в топе. При составлении рейтинга учитывается число публичных упоминаний персон, событий и других объектов исследования в социальной сети «ВКонтакте» с 1 января по 15 ноября 2025 года.