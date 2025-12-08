ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 13:46

Brand Analytics и ВКонтакте рассказали о трендах 2025 года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Brand Analytics и «ВКонтакте» рассказали о трендах 2025 года, подвели итоги года и рассказали, какие темы, персоны и события были в топе. При составлении рейтинга учитывается число публичных упоминаний персон, событий и других объектов исследования в социальной сети «ВКонтакте» с 1 января по 15 ноября 2025 года.

Самым упоминаемым инфлюенсером стал MACAN с новым альбомом BRATLAND, а самой обсуждаемой российской парой стали Джиган и Оксана Самойлова после заявления о разводе. Среди отечественных актеров больше всего упоминаний получил Юра Борисов после того, как был номинирован на «Оскар», из отечественных картин больше всего говорили о фильмах «Пророк. История Александра Пушкина» и «Алиса в Стране чудес».

Наиболее обсуждаемыми российскими сериалами стали картины «Лихие» и «Преступление и наказание», также самым упоминаемым спортсменом стал хоккеист Александр Овечкин. В игровой тематике большее внимание получили проекты Battlefield 6, MiSide и Clair Obscur: Expedition 33.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» назвала вертикальные видео и истории главными контент-трендами в 2025 году. Среднее количество просмотров «VK Клипов» в сутки достигло 3 млрд — это на 42% больше, чем в 2024 году.

