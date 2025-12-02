Соцсеть «ВКонтакте» обозначила главные контент-тренды 2025 года

Социальная сеть «ВКонтакте» назвала вертикальные видео и истории главными контент-трендами в 2025 году. Среднее количество просмотров «VK Клипов» в сутки достигло 3 млрд — это на 42% больше, чем в 2024 году.

В общей сложности пользователи начали просматривать короткие видео в два раза дольше. Число авторов, публикующих клипы, увеличилось на 45%.

Количество просмотров историй также увеличилось за 2025 год на 35%. А ежемесячная аудитория зрителей составила 56,8 млн человек. Каждый квартал к созданию такого контента присоединяются более 2,2 млн новых авторов.

Тренд на вертикальный формат повлиял и на способы общения в соцсети. Пользователи стали чаще пересылать истории и клипы друзьям во время общения по видеозвонкам. Общее время видеоконференций во «ВКонтакте» увеличилось более чем в 2,8 раза за этот год.

Ранее во «ВКонтакте» запустили механику «Тренды» в «VK Клипах». Она помогает авторам роликов расширять аудиторию и объединяет пользователей вокруг актуальных тем. Такая возможность появилась как для владельцев личных страниц, так и для сообществ.