Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:42

Соцсеть «ВКонтакте» обозначила главные контент-тренды 2025 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Социальная сеть «ВКонтакте» назвала вертикальные видео и истории главными контент-трендами в 2025 году. Среднее количество просмотров «VK Клипов» в сутки достигло 3 млрд — это на 42% больше, чем в 2024 году.

В общей сложности пользователи начали просматривать короткие видео в два раза дольше. Число авторов, публикующих клипы, увеличилось на 45%.

Количество просмотров историй также увеличилось за 2025 год на 35%. А ежемесячная аудитория зрителей составила 56,8 млн человек. Каждый квартал к созданию такого контента присоединяются более 2,2 млн новых авторов.

Тренд на вертикальный формат повлиял и на способы общения в соцсети. Пользователи стали чаще пересылать истории и клипы друзьям во время общения по видеозвонкам. Общее время видеоконференций во «ВКонтакте» увеличилось более чем в 2,8 раза за этот год.

Ранее во «ВКонтакте» запустили механику «Тренды» в «VK Клипах». Она помогает авторам роликов расширять аудиторию и объединяет пользователей вокруг актуальных тем. Такая возможность появилась как для владельцев личных страниц, так и для сообществ.

ВКонтакте
соцсети
контент
тренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев назвал лыжников, которые поедут на Олимпиаду от России
Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.