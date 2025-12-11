Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 12:39

Негативный контент в Сети попал под прицел Минюста

В Минюсте России призвали озадачиться проблемой негативного контента в Сети

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России следует озадачиться проблемой негативного контента в Сети, которая в будущем рискует оказать серьезное влияние на многие поколения, заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на заседании Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, для регулирования нужно создавать правовые преграды по примеру других стран.

Тот негативный контент, который есть, и все здесь профессионалы, понимают, о чем я говорю, он может оказать, он уже оказывает и может оказать в будущем, в общем-то, очень серьезное влияние не только на нынешнее поколение молодых людей, но и на все поколения вперед, если сейчас этой проблемой не озадачиться, — отметил он.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал одним из главных исторических уроков 1825 года необходимость сильного государства. Тогда политический режим был слаб, что недопустимо, объяснил он на научно-практической конференции «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего».

