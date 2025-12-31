Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 16:41

Назван возможный состав миротворческих войск на Украине, который устроит РФ

Военэксперт Кнутов: РФ может устроить смешанный состав миротворцев на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россию может устроить смешанный состав миротворческих войск на Украине, в том числе из стран Глобального Юга, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что такой вариант может быть утвержден Советом Безопасности ООН.

Миротворческий контингент может быть, но он должен тогда включать в себя военнослужащих условно Индии, Бразилии, Китая и других стран Глобального Юга. Они могут направить и разместить там свои войска, мы возражать не будем. Это другой вопрос. За него можно проголосовать в Совете Безопасности ООН. Это будет резолюция, которая обязательна к исполнению, ― объяснил Кнутов.

По мнению собеседника, присутствие на Украине только американских военных вряд ли будет приемлемо для России. Он пояснил, что фактически это означает размещение войск НАТО на границе с РФ.

Речь идет о том, что американские войска будут находиться под каким-то непонятным соусом на территории Украины, чего никогда не было. А, по сути, это означает возможность разместить ракеты или еще какие-то средства, если возникнет конфликт. Подобное предложение будет означать присутствие войск НАТО возле наших границ — это то, из-за чего начиналась специальная военная операция. Я полагаю, что это не должно устраивать Россию, ― резюмировал Кнутов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США готовы разместить войска на территории Украины. По его словам, это может произойти в рамках предоставления гарантий безопасности после мирного договора.

Софья Якимова
С. Якимова
