Спасатель новогоднего застолья: готовим яркий салат из фруктов за 15 минут

Что приготовить на Новый год, если время поджимает? Паника — плохой советчик, особенно когда до боя курантов остаются считаные часы, а холодильник не ломится от изысков. Не стоит отчаиваться, ситуацию может спасти яркий и вкусный фруктовый салат. Это блюдо, которое не требует серьезных кулинарных навыков и готовится буквально за 15 минут, пока вы накрываете на стол.

Основу для такого экспресс-салата составят доступные зимние фрукты: хрустящие яблоки, сочные апельсины и сладкие бананы. Добавьте горсть консервированных ананасов или мандаринов для большей сочности. Заправкой может послужить обычный густой йогурт без добавок, немного меда или даже просто сок, оставшийся от консервации. Такой десерт выглядит по-праздничному, освежает и отлично сочетается с другими новогодними угощениями. Он станет настоящей палочкой-выручалочкой для хозяйки.

Таким образом, вопрос о том, что приготовить на Новый год в условиях цейтнота, имеет элегантное решение. Фруктовый салат — это не просто еда, а возможность выиграть время и подать к столу легкое, витаминное и очень красивое блюдо, которое точно оценят ваши гости.

