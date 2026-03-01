Зимняя Олимпиада — 2026
Этот пирог я пек впервые на спор — теперь «Людовик» мой коронный номер для впечатления гостей

Фото: D-NEWS.ru
Забудьте о шарлотке. «Людовик» — это яблочный пирог для взрослых: с рассыпчатым тестом, интеллигентной кислинкой и ореховым акцентом. После него обычная выпечка кажется детской шалостью.

Готовлю так: беру муку (330 г) и натираю в нее на крупной терке замороженное сливочное масло (170 г). Быстро вливаю ледяную воду (150 мл, можно с ложкой лимонного сока) и собираю тесто силиконовым шпателем, не разминая руками. Формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на отдых. Пока тесто охлаждается, режу яблоки (1 кг) тонкими слайсами, смешиваю их с изюмом и грецкими орехами (около 100 г), сахаром и корицей по вкусу, и добавляю столовую ложку крахмала, чтобы начинка не растекалась. Раскатываю охлажденное тесто, перекладываю на пергамент, выкладываю начинку горкой и защипываю свободные края, как у галеты. Смазываю пирог взбитым яйцом для румяной корочки и отправляю в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. Подаю остывшим — к чаю после хорошего ужина.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
