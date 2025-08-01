От одного взгляда на этот салат текут слюнки — фруктово-витаминный взрыв

Фруктовый салат с овсяными хлопьями — это идеальный вариант полезного завтрака или перекуса. Сочетание свежих фруктов, овсянки и натурального йогурта делает блюдо не только вкусным, но и питательным. Такой салат зарядит энергией на весь день и подарит заряд витаминов.
Ингредиенты:
- яблоко — 1 шт.;
- банан — 1 шт.;
- киви — 1 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- виноград — горсть;
- овсяные хлопья — 3 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- натуральный йогурт — 2–3 ст. л.
Приготовление:
- Овсяные хлопья залейте кипятком и оставьте на 5–10 минут для набухания.
- Яблоко, банан, киви и апельсин нарежьте кубиками.
- Виноград разрежьте пополам, удалив косточки при необходимости.
- В миске смешайте фрукты с размягченными овсяными хлопьями.
- Добавьте мед и йогурт, аккуратно перемешайте.
- Дайте салату настояться в холодильнике 10–15 минут перед подачей.
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