Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 11:52

От одного взгляда на этот салат текут слюнки — фруктово-витаминный взрыв

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фруктовый салат с овсяными хлопьями — это идеальный вариант полезного завтрака или перекуса. Сочетание свежих фруктов, овсянки и натурального йогурта делает блюдо не только вкусным, но и питательным. Такой салат зарядит энергией на весь день и подарит заряд витаминов.

Ингредиенты:

  • яблоко — 1 шт.;
  • банан — 1 шт.;
  • киви — 1 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • виноград — горсть;
  • овсяные хлопья — 3 ст. л.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • натуральный йогурт — 2–3 ст. л.

Приготовление:

  1. Овсяные хлопья залейте кипятком и оставьте на 5–10 минут для набухания.
  2. Яблоко, банан, киви и апельсин нарежьте кубиками.
  3. Виноград разрежьте пополам, удалив косточки при необходимости.
  4. В миске смешайте фрукты с размягченными овсяными хлопьями.
  5. Добавьте мед и йогурт, аккуратно перемешайте.
  6. Дайте салату настояться в холодильнике 10–15 минут перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой.

еда
салаты
рецепты
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осужденный сбежал из колонии в российском регионе
Турецкая полиция оштрафовала пассажиров самолета по одной причине
Украина сравнялась с Европой по одному показателю
Отоларинголог раскрыла неожиданный способ облегчить боль в горле
Состояние богатейших россиян прибавило $20 млрд
Мать переломала ребра 11-месячному сыну за то, что он измазался сажей
Причиной катастрофы в Вашингтоне могла стать ошибка авиадиспетчера
Группа t.A.T.u. представит новые треки и отправится в мировое турне
Володин раскрыл, когда в РФ рассмотрят инициативу об ипотечных каникулах
Российского подростка жестоко запинали за накрашенные ногти
Названы особенности неуловимых «Гераней», которые обходят украинскую ПВО
Редкую гигантскую рыбу выловили в Индии
Бомбы в кошках, удар по рынку, выход к Киеву: ВСУ атакуют РФ 1 августа
Кинолог объяснил, как отучить собаку спать на хозяйской кровати
На побережье Сахалина обнаружили мину «Лепесток»
«Давно пора!» Макаревича лишат гражданства России? Какую черту он перешел
Магнитные бури сегодня, 1 августа: что будет завтра, тромбозы, инсульты
«ПВО изматывается»: Россия нашла способ успешнее атаковать цели на Украине
«Помогал пироженкой»: красноярец перебрал с алкоголем и домогался девочек
Кот в Петербурге четвертый день не идет в руки спасателей на набережной
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.