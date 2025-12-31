Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 17:51

В Германии впервые на прилавках появились холодец и оливье

В русском магазине в Германии впервые появились оливье и холодец

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Холодец, салат оливье и селедка под шубой впервые появились в одном из русских магазинов немецкого города Эссен как часть ассортимента к новогодним праздникам, передает РИА Новости. В преддверии новогодних праздников покупатели отмечают увеличение интереса к классическим домашним вкусам.

По информации издания, слабосоленая сельдь с майонезом пользуется большим спросом у потребителей. Основная часть товаров, поступающих в русские магазины в Германии, производится в Казахстане, Прибалтике и Грузии. Однако среди них можно найти и российские продукты, такие как чипсы со вкусом краба, которые хорошо знакомы российским покупателям, но редко встречаются в Европе.

Ранее выяснилось, что бутерброды с красной икрой и салат оливье традиционно занимают центральное место на новогоднем столе россиян. Согласно исследованию, более 75% опрошенных включают эти блюда в свое праздничное меню. Еще популярны мясные, сырные и овощные нарезки, а также запеченное мясо. Приготовление новогодних блюд для многих является способом создать праздничную атмосферу.

Германия
магазины
блюда
оливье
холодец
