Заливное из говяжьего языка — легендарная классика из СССР, которая и сегодня производит вау-эффект

Заливное из говяжьего языка — это то самое блюдо, которое раньше готовили «по большим поводам». Оно всегда считалось признаком хорошего стола: прозрачное, аккуратное, с тонкими ломтиками мяса и красивым декором. Сегодня оно снова в моде — как ностальгическое, статусное и при этом абсолютно беспроигрышное угощение для праздника.

Ингредиенты (на 6–8 персон): говяжий язык — 1 кг, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 головка, лавровый лист — 2 шт., чёрный перец горошком — 6–8 шт., желатин — 25 г, солёный огурец — 1 шт. (для декора), куриные яйца — 2 шт., петрушка — несколько веточек, соль — по вкусу.

Язык тщательно промойте, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте очищенные морковь и лук, лавровый лист и перец. Убавьте огонь до минимума и варите 2–3 часа, пока язык не станет мягким. Готовый язык переложите в ледяную воду на несколько минут — после этого кожа снимется легко и без усилий. Очищенный язык нарежьте тонкими ломтиками. Бульон процедите через сито или марлю, отмерьте около 800 мл, посолите по вкусу. Желатин растворите согласно инструкции и соедините с тёплым бульоном. На дно формы выложите кружочки варёных яиц, солёного огурца и веточки петрушки. Сверху аккуратно разложите язык и залейте бульоном. Уберите в холодильник минимум на 5 часов до полного застывания.

