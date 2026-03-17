Говядина, которая тает во рту: готовим сочное чашушули

Ингредиенты: говядина — 1 кг, помидоры — 700 г, болгарский перец — 150 г, острый перец — 15 г (по желанию), чеснок — 4 зубчика, лук — 400 г, лимонный сок — 2 ст. л., аджика — 1 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., хмели-сунели — 1 ч. л., уцхо-сунели — 1 ч. л., душистый перец, томатный сок — 100 мл (по желанию), соль, зелень.

Мясо промываем, обсушиваем и нарезаем средними кусочками, стараясь убрать пленки. Лук чистим и шинкуем полукольцами — чтобы не щипало глаза, смочите нож водой. В глубокой миске соединяем говядину с луком, добавляем масло, лимонный сок и аджику. Тщательно перемешиваем руками, слегка нажимая, чтобы лук дал сок. Подсаливаем чуть-чуть (аджика уже соленая) и оставляем мариноваться на полчаса.

Тем временем готовим овощи: болгарский перец режем кубиком, чеснок мелко рубим, острый перчик нарезаем колечками. С помидоров снимаем кожицу — для этого надрезаем их крест-накрест и обдаем кипятком. Мякоть нарезаем мелкими кубиками.

В казане или сковороде с толстым дном разогреваем масло и выкладываем мясо с луком. Обжариваем пару минут, затем накрываем крышкой и тушим на медленном огне 30 минут, периодически помешивая. Спустя полчаса добавляем к мясу все подготовленные овощи: помидоры, болгарский и острый перец. Перемешиваем и продолжаем тушить под крышкой еще 1–1,5 часа. Если жидкость выкипит раньше, чем мясо станет мягким, вливаем томатный сок или протертые томаты.

Когда говядина будет полностью готовой, пробуем на соль и при необходимости подсаливаем. Засыпаем специи (хмели-сунели, уцхо-сунели, душистый перец), добавляем измельченный чеснок и зелень. Перемешиваем, прогреваем пару минут и выключаем огонь. Даем чашушули настояться под крышкой 10–15 минут. При подаче можно посыпать свежим луком и душистым перцем. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом тушеной капусты на коньяке.

Елизавета Макаревич
