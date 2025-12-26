Помидор тут молодец: от этих котлет обалдели все гости — улетают прямо со сковороды

Эти котлеты — тот самый случай, когда простой рецепт внезапно становится хитом стола. Никакой сухости, никакой тяжести: внутри они сочные, мягкие и буквально тают. Секрет — в деталях. Помидор даёт сок и свежесть, а мягкий творог отвечает за нежность. В итоге гости спрашивают рецепт ещё до того, как доедят первую порцию.

Ингредиенты: куриное филе — 500 г, яйцо — 1 шт., моцарелла — 100 г, мука — 2,5 ст. л., большой помидор — 1 шт., мягкий творог 5% — 3–4 ст. л., зелень (укроп или зелёный лук) — по вкусу, соль и специи — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Куриное филе и помидор нарежьте мелкими кубиками. Моцареллу натрите на крупной тёрке. В миске соедините курицу, помидор, сыр, яйцо, творог, муку, зелень и специи. Масса должна получиться густой и сочной. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и выкладывайте котлеты ложкой. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. При желании их можно запечь в духовке. Котлеты получаются невероятно сочными — тут помидор реально молодец — и очень нежными благодаря творогу. Проверено: со сковороды они исчезают первыми.

