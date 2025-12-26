Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:15

Помидор тут молодец: от этих котлет обалдели все гости — улетают прямо со сковороды

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти котлеты — тот самый случай, когда простой рецепт внезапно становится хитом стола. Никакой сухости, никакой тяжести: внутри они сочные, мягкие и буквально тают. Секрет — в деталях. Помидор даёт сок и свежесть, а мягкий творог отвечает за нежность. В итоге гости спрашивают рецепт ещё до того, как доедят первую порцию.

Ингредиенты: куриное филе — 500 г, яйцо — 1 шт., моцарелла — 100 г, мука — 2,5 ст. л., большой помидор — 1 шт., мягкий творог 5% — 3–4 ст. л., зелень (укроп или зелёный лук) — по вкусу, соль и специи — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Куриное филе и помидор нарежьте мелкими кубиками. Моцареллу натрите на крупной тёрке. В миске соедините курицу, помидор, сыр, яйцо, творог, муку, зелень и специи. Масса должна получиться густой и сочной. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и выкладывайте котлеты ложкой. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. При желании их можно запечь в духовке. Котлеты получаются невероятно сочными — тут помидор реально молодец — и очень нежными благодаря творогу. Проверено: со сковороды они исчезают первыми.

Ранее мы готовили порционные заливнушки — вкусный холодец из бедрышек и желатина. И не надо варить часами.

Проверено редакцией
Читайте также
Новогодние закуски на скорую руку: трюфели из горбуши на чипсах и помидорах
Общество
Новогодние закуски на скорую руку: трюфели из горбуши на чипсах и помидорах
Удобный рецепт говядины на Новый год: положил в кастрюлю и забыл — достал шедевр
Общество
Удобный рецепт говядины на Новый год: положил в кастрюлю и забыл — достал шедевр
Самая хрустящая курочка: готовлю в сырной панировке — не закуска, а настоящий кайф
Общество
Самая хрустящая курочка: готовлю в сырной панировке — не закуска, а настоящий кайф
Уплетают даже мясоеды — эти веджибургеры из чечевицы стали моим коронным блюдом: идеально для ПП-ужина
Общество
Уплетают даже мясоеды — эти веджибургеры из чечевицы стали моим коронным блюдом: идеально для ПП-ужина
Салат «Кальмар «а-ля рюс» — хит новогоднего стол за 15 минут!
Семья и жизнь
Салат «Кальмар «а-ля рюс» — хит новогоднего стол за 15 минут!
помидоры
мясо
курица
котлеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.