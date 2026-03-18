Не надо подвязывать: 10 низкорослых сортов томатов — дают большой урожай и не болеют

Низкорослые томаты все чаще выбирают дачники — они компактные, не требуют сложного ухода и при этом стабильно радуют урожаем. Такие сорта удобно выращивать в теплицах и на грядках: меньше подвязки, меньше хлопот, а плодов при этом много. К тому же многие из них устойчивы к болезням и перепадам погоды.
Вот 10 проверенных сортов с хорошими характеристиками и вкусными плодами.
Санька — ранний и очень неприхотливый сорт, дает дружный урожай. Плоды округлые, ярко-красные, сочные с легкой кислинкой.
Андромеда — устойчив к перепадам погоды, плоды ровные, плотные и сочные, среднего размера.
Бобкат — мощный гибрид с крупными, выровненными плодами и плотной кожицей, отлично хранится.
Розовый мед — крупные сердцевидные томаты, очень сладкие и мясистые.
Катюша — компактный куст, стабильно плодоносит, плоды аккуратные, круглые, классического вкуса.
Титан — надежный сорт с хорошей устойчивостью к болезням, плоды плотные, идеально подходят для заготовок.
Хурма — необычные желто-оранжевые плоды, крупные, сладкие и мясистые.
Торбей — гибрид с высокой урожайностью и устойчивостью к стрессам, томаты ровные, розовые и сочные.
Рио Фуего — сливовидные плотные плоды, не трескаются и отлично подходят для консервации.
Султан — выносливый сорт с хорошим иммунитетом, плоды мясистые и насыщенные по вкусу.
Такие томаты занимают минимум места, легче переносят неблагоприятные условия и дают стабильный урожай. Отличный вариант для тех, кто хочет много вкусных помидоров без лишних сложностей.
