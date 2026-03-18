18 марта 2026 в 11:46

Не надо подвязывать: 10 низкорослых сортов томатов — дают большой урожай и не болеют

Низкорослые томаты все чаще выбирают дачники — они компактные, не требуют сложного ухода и при этом стабильно радуют урожаем. Такие сорта удобно выращивать в теплицах и на грядках: меньше подвязки, меньше хлопот, а плодов при этом много. К тому же многие из них устойчивы к болезням и перепадам погоды.

Вот 10 проверенных сортов с хорошими характеристиками и вкусными плодами.

Санька — ранний и очень неприхотливый сорт, дает дружный урожай. Плоды округлые, ярко-красные, сочные с легкой кислинкой.

Андромеда — устойчив к перепадам погоды, плоды ровные, плотные и сочные, среднего размера.

Бобкат — мощный гибрид с крупными, выровненными плодами и плотной кожицей, отлично хранится.

Розовый мед — крупные сердцевидные томаты, очень сладкие и мясистые.

Катюша — компактный куст, стабильно плодоносит, плоды аккуратные, круглые, классического вкуса.

Титан — надежный сорт с хорошей устойчивостью к болезням, плоды плотные, идеально подходят для заготовок.

Хурма — необычные желто-оранжевые плоды, крупные, сладкие и мясистые.

Торбей — гибрид с высокой урожайностью и устойчивостью к стрессам, томаты ровные, розовые и сочные.

Рио Фуего — сливовидные плотные плоды, не трескаются и отлично подходят для консервации.

Султан — выносливый сорт с хорошим иммунитетом, плоды мясистые и насыщенные по вкусу.

Такие томаты занимают минимум места, легче переносят неблагоприятные условия и дают стабильный урожай. Отличный вариант для тех, кто хочет много вкусных помидоров без лишних сложностей.

Ольга Шмырева
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

