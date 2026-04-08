Песков рассказал, как в Кремле относятся к секретным переговорам

Российская сторона относится с особым вниманием к содержанию конфиденциальных бесед на высоком уровне и не одобряет любые попытки обнародовать их детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве крайне трепетно относятся к таким переговорам и не симпатизируют утечкам материалов, передает РИА Новости.

Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров, — сказал он.

Ранее Bloomberg опубликовал стенограмму разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тогда Путин рассказал что катается на лыжах. Также глава государства отметил, что осведомлен об увлечении собеседника футболом.

Также Орбан во время телефонного разговора с Путиным в октябре 2025 года рассказал известную в его стране притчу о льве и мыши, символизирующую отношения между Будапештом и Москвой. В этой притче хищник поймал грызуна и собирался его проглотить, но тот пообещал отплатить добром. Лев отпустил мышь, а позже сам попал в капкан к охотникам, которые привязали его к дереву. Услышав рев зверя, мышь перегрызла путы и освободила его, тем самым показав, что даже слабый способен выручить сильного.