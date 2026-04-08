08 апреля 2026 в 12:59

Песков рассказал, как в Кремле относятся к секретным переговорам

Дмитрий Песков
Российская сторона относится с особым вниманием к содержанию конфиденциальных бесед на высоком уровне и не одобряет любые попытки обнародовать их детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве крайне трепетно относятся к таким переговорам и не симпатизируют утечкам материалов, передает РИА Новости.

Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров, — сказал он.

Ранее Bloomberg опубликовал стенограмму разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тогда Путин рассказал что катается на лыжах. Также глава государства отметил, что осведомлен об увлечении собеседника футболом.

Также Орбан во время телефонного разговора с Путиным в октябре 2025 года рассказал известную в его стране притчу о льве и мыши, символизирующую отношения между Будапештом и Москвой. В этой притче хищник поймал грызуна и собирался его проглотить, но тот пообещал отплатить добром. Лев отпустил мышь, а позже сам попал в капкан к охотникам, которые привязали его к дереву. Услышав рев зверя, мышь перегрызла путы и освободила его, тем самым показав, что даже слабый способен выручить сильного.

Член ОП озвучил истинные мотивы колумбийских наемников в рядах ВСУ
Религиовед перечислила пасхальные запреты
Генпрокуратура нацелилась на имущество бывшего главы российского региона
Военэксперт назвал вероятные сроки испытаний ядерного оружия в Германии
Пятиклассники через год познают «Духовно-нравственную культуру России»
Названо число добровольно сдавших биометрию россиян
Полиция Петербурга ликвидировала наркоплантации в двух квартирах
Удар дронов-«Марсиан», наводчица на Крымском мосту: ВСУ атакуют РФ 8 апреля
Михайлов поделился воспоминаниями о подготовке к съемкам «Любовь и голуби»
Дрон ВСУ ударил по машине в приграничье и убил мужчину
Более 260 «птичек» ВСУ сгорели в небе за минувшие сутки
«Выдвинул ультиматум»: Вэнс раскрыл условия перемирия с Ираном
Немецкий политолог высказался о планах Германии создать свое ядерное оружие
Вэнс обвинил Украину в шантаже Венгрии через «Дружбу»
В РПЦ объяснили значение главных обычаев Пасхи
Военный эксперт рассказал об угрозе России со стороны Великобритании
В Госдуме объяснили, почему до сих пор не запущен налог на сверхприбыль
Названа стоимость годового курса лечения онковакциной в России
Россиянам рассказали, как правильно провести Великий четверг
Иностранец хотел заработать 100 тыс. рублей и «встретился» с ФСБ
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
