Стало известно о жестком разговоре Путина и Пашиняна за закрытыми дверями Lenta.ru: Путин и Пашинян провели жесткий разговор за закрытыми дверями

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели жесткий разговор за закрытыми дверями во время встречи в Кремле 1 апреля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на армянские СМИ. По информации источников, в Москве посчитали невозможным достичь с Пашиняном какого-либо соглашения по итогам встречи.

В связи с этим, как подчеркивают журналисты, якобы было принято решение о практических шагах. В частности, упоминается введенный Москвой запрет на въезд крупным компаниям, предприятиям и культурным организациям, связанным с действующей властью Армении.

Ранее в Кремле констатировали, что Евразийский экономический союз и ЕС — разные по своей операционной системе, поэтому Армении придется выбирать, в каком альянсе быть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что планы Еревана по Евросоюзу помешают сотрудничеству в рамках ЕАЭС. При этом темпы развития Армении в союзе гораздо выше, чем в среднем среди стран СНГ, Ереван получает большие преимущества относительно других государств.