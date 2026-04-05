05 апреля 2026 в 12:29

«Надо будет выбирать»: Песков о планах Армении усидеть на двух стульях

Песков назвал несочетаемыми планы Армении по Евросоюзу и ЕАЭС

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Евразийский экономический союз и ЕС — разные по своей операционной системе, поэтому Армении придется выбирать, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. По его словам, планы Еревана по Евросоюзу противоречат его сотрудничеству в рамках ЕАЭС.

Мы говорим, что на определенной стадии, если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать, — отметил он.

Ранее представитель Кремля выразил мнение, что темпы развития Армении в ЕАЭС гораздо выше, чем в среднем среди стран СНГ. По словам Пескова, членство Еревана в ЕАЭС дает стране большие преимущества относительно других стран СНГ.

До этого спикер парламента республики Ален Симонян сообщил, что Армения вряд ли пойдет на разрыв отношений с ОДКБ и ЕАЭС, несмотря на периодические споры вокруг цен на газ и товары. Он добавил, что Ереван защищает свои интересы и будет продолжать это делать. Также, по словам Симоняна, недавняя встреча президента РФ Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном в Москве прошла хорошо.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
