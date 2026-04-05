05 апреля 2026 в 12:24

«Немалые деньги»: Песков высказался о членстве Армении в ЕАЭС

Песков: членство Еревана в ЕАЭС дает возможность развиваться повышенными темпами

Дмитрий Песков
Темпы развития Армении в ЕАЭС гораздо выше, чем в среднем среди стран СНГ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным. В частности, Ереван получает большие преимущества относительно других государств.

У вас есть интеграция в виде ЕАЭС. И вы зарабатываете там деньги, и немалые деньги. И ваше членство в ЕАЭС дает вам возможность сейчас развиваться с повышенными темпами, они гораздо выше, чем средние по СНГ, и уж гораздо выше, чем у нас в Российской Федерации, — отметил он.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна вряд ли пойдет на разрыв отношений с ОДКБ и ЕАЭС, несмотря на периодические споры вокруг цен на газ и товары. Он отметил, что подобные дискуссии ведутся годами и не являются признаком неминуемого выхода из союзов.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что перспективы сотрудничества между Россией и Арменией будут зависеть от позиции Еревана. По его словам, Москва открыта для развития отношений, но ожидает ответных действий.

