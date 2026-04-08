Раскрыты пугающие детали дела о выпавшей из окна преподавательнице

На теле 35-летней преподавательницы, погибшей при падении из окна, обнаружено более 20 ножевых ранений, сообщает Telegram-канал Baza. По данным экспертов, причиной смерти стал удар при падении с высоты.

Экспертиза выявила у погибшей множественные ножевые ранения в области живота и бедер, включая глубокие порезы. Несмотря на тяжесть повреждений, они не стали непосредственной причиной смерти. Согласно предварительным выводам, гибель наступила в результате удара при падении с большой высоты.

Ранее сообщалось, что женщина, найденная мертвой под окнами многоэтажного дома на западе Москвы, могла стать жертвой мошенников. Как рассказали ее родственники, они продолжают получать от незнакомцев сообщения с просьбами перевести деньги. Тело 35-летней женщины обнаружили утром у дома на улице Лобачевского.

Позже выяснилось, что погибшая была адептом «звездного перекодировщика» и энергопрактика Павла Лаврентьева. Среди знакомых мужчина больше известен под псевдонимом Царь. Женщина регулярно смотрела ролики «проводника энергии света», а также рассказывала о сильных ощущениях в «области третьего глаза». Сам Лаврентьев в разговоре с Baza подтвердил знакомство с ученицей. По его словам, москвичка сама обратилась к нему за помощью.