Найденная мертвой москвичка оказалась адептом «звездного перекодировщика»

Москвичка, погибшая под окнами многоэтажки, была адептом «звездного перекодировщика» и энергопрактика Павла Лаврентьева, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, среди знакомых мужчина больше известен под псевдонимом Царь.

Отмечается, что женщина регулярно смотрела ролики «проводника энергии света», а также рассказывала о сильных ощущениях в «области третьего глаза». Сам Лаврентьев в разговоре с Baza подтвердил знакомство с ученицей. По его словам, москвичка сама обратилась к нему за помощью.

Мужчина утверждает, что женщина занимала у него деньги, но долг так и не вернула, сославшись на проблемы со здоровьем и извинившись за произошедшее. Лаврентьев уточнил, что простил ей долг «без каких-либо проблем».

Ранее сообщалось, что перед смертью жительница столицы писала в профильных чатах, что у нее «открылся третий глаз». По данным источника, утром в среду, 8 апреля, москвичка проводила мужа на работу, а затем свела счеты с жизнью. Следователи предположили, что на женщину могли повлиять мошенники, однако эта версия не подтвердилась.