У москвички перед смертью открылся «третий глаз»

В Москве совершила суицид женщина, которая увлекалась эзотерическими практиками, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, перед смертью жительница столицы писала в профильных чатах, что у нее «открылся третий глаз».

По данным канала, утром в среду, 8 апреля, москвичка проводила мужа на работу, а затем свела счеты с жизнью. Следователи предположили, что на женщину могли повлиять мошенники, однако эта версия не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что близкие пропавшей в январе начинающей актрисы из Самары Екатерины Савельевой не исключают ее возможного попадания под влияние опасной секты. Как пишет издание, в последнее время на странице девушки в соцсетях стали появляться посты с рекламой сомнительных тренингов и женских мастер-классов, которые, предположительно, связаны с именем Павла Ракова.

Ранее правоохранители задержали в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга около 70 членов радикальной проукраинской секты. Псевдорелигиозная организация была создана на Украине. Ее основатели говорили о пробуждении сознания, внутреннем духовном развитии, а также вели семинары, на которых якобы обучали целительству.