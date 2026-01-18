Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 10:45

Поклонница известного коуча взяла в кредит 3 млн рублей и бесследно пропала

Родные заявили о пропаже актрисы из Самары после ее участия в женских тренингах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Начинающая актриса из Самары Екатерина Савельева пропала, и близкие не исключают, что она могла оказаться под влиянием опасной секты, пишут «Известия». Как сообщает издание, в последнее время в соцсетях девушки стали появляться посты с рекламой сомнительных тренингов и женских мастер-классов, связанных, предположительно, с именем Павла Ракова.

Родственники выяснили, что Савельева вступила в сообщество «Мудрость и сила». По их словам, объединение имеет признаки секты: агрессивное продвижение, жесткую внутреннюю иерархию, а также ориентир на псевдонаучные и эзотерические практики.

Незадолго до пропажи Екатерина рассказала близким, что собирается выехать в Казахстан на обучение от своей школы. Позднее ее заметили в одном из городов республики, где она обращалась к прохожим с просьбами о деньгах. Также стало известно, что ради выполнения заданий школы девушка оформила кредит на 3 млн рублей.

Спустя некоторое время женщину видели в Москве, где она занималась восстановлением утраченного паспорта. Параллельно в ее соцсетях изменились имя и фамилия. Кроме того, пропавшая актриса стала отправлять странные сообщения. Родственники обратились с заявлением в полицию.

Ранее правоохранители задержали в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга около 70 членов радикальной проукраинской секты. Псевдорелигиозная организация была создана на Украине. Ее основатели говорили о пробуждении сознания, внутреннем духовном развитии, а также вели семинары, на которых якобы обучали целительству.

поиски
пропавшие
секты
Самара
