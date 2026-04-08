08 апреля 2026 в 14:34

Такси на полном ходу протаранило автозак с двумя арестованными в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Такси врезалось в автозак с двумя арестованными в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, одной из них оказалась 20-летняя Елизавета М., которая пыталась убить 59-летнюю женщину. В начале марта россиянка пришла на адрес пострадавшей, распылила перцовый баллончик и набросилась на нее с молотком.

Ее остановили родственники пострадавшей и вызвали полицию. При этом девушка была уверена, что ликвидирует «иноагентов» по заданию спецслужб. Второй пассажиркой автозака была 48-летняя Диана Д., арестованная за мошенничество. Она получила ушиб головы, а Елизавета — ушиб скулы, обеих госпитализировали. После оказания медпомощи их этапировали в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске будут судить местную жительницу, сбившую пешехода. После аварии пострадавшему диагностировали перелом позвоночника в поясничном отделе и контузию нерва спинного мозга. Из-за полученных травм мужчина практически полностью оглох на левое ухо.

До этого в Москве автомобилист на скорости протащил дорожного инспектора по асфальту. Водитель отказался показать документы и собирался скрыться с места происшествия, резко нажав на газ. Сотрудник Госавтоинспекции смог остановить мужчину, резко схватив его за плечо.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как стоит относиться к ревности
Раскрыты подробности уголовного дела «мэра-недельки»
Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА
«Исключений не будет»: Трамп поставил жесткий ультиматум союзникам Ирана
Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Россия отвергла инициативу ООН по переходу на чистую энергетику
Жительнице Крыма вынесли приговор за нападение на спящего сожителя с ножом
Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь
ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану
Диетолог раскрыла, чем лучше всего покрасить яйца на Пасху
ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии
Онищенко объяснил, почему четвертая стадия рака пока остается приговором
Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы
Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова
Трамп наметил курс в отношениях с Ираном
Ученый объяснил, почему бобры полезны для окружающей среды
«Не секрет»: Захарова назвала страну-лидера по черной трансплантологии
Теннисист Медведев потерпел самое сокрушительное поражение в карьере
Ученый ответил, почему Россия не отправляет миссии на Луну
Красноярские врачи спасли женщину с крайне редким синдромом Уилки
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

