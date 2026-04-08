Такси на полном ходу протаранило автозак с двумя арестованными в Москве

Такси врезалось в автозак с двумя арестованными в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, одной из них оказалась 20-летняя Елизавета М., которая пыталась убить 59-летнюю женщину. В начале марта россиянка пришла на адрес пострадавшей, распылила перцовый баллончик и набросилась на нее с молотком.

Ее остановили родственники пострадавшей и вызвали полицию. При этом девушка была уверена, что ликвидирует «иноагентов» по заданию спецслужб. Второй пассажиркой автозака была 48-летняя Диана Д., арестованная за мошенничество. Она получила ушиб головы, а Елизавета — ушиб скулы, обеих госпитализировали. После оказания медпомощи их этапировали в СИЗО.

