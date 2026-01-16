Жителей Камчатки пересадили в автозаки из-за сугробов

Жителей Петропавловска-Камчатского из автобусов пересадили в автозаки из-за сугробов: дороги утопают в снегу, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Журналисты уточнили, что на улицы выпустили спецтехнику.

Пассажирам теперь приходится добираться на работу, наблюдая за пейзажем через решетки, говорится в материале. В настоящий момент по Петропавловску-Камчатскому курсируют два автозака.

Известно, что в четверг, 15 января, двое мужчин погибли в Петропавловске-Камчатском в результате схода снежной массы с крыш зданий. По сообщениям СМИ, им было 60 и 62 года. Первый погиб в результате схода снега с крыши двухэтажного многоквартирного дома № 16 на улице Советской. Он был опознан как Игорь Быков, сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях. Как рассказал министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, он откапывал свой автомобиль, когда с крыши сошел снег; спасатели обнаружили его еще живым, однако реанимационные мероприятия не помогли.

В Петропавловске-Камчатском и во всем регионе до 18 января объявлен режим лавинной опасности. В городе работает система оповещения. Местные СМИ и Telegram-каналы передавали, что на фоне «снежного апокалипсиса» по всему городу происходят сходы лавин с крыш.