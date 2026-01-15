Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился

Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке Погибшим под завалами снега на Камчатке оказался спасатель

Погибший после схода снега с крыши дома на Камчатке мужчина оказался спасателем Центра управления в кризисных ситуациях, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 60-летний Игорь Быков оказался погребен под снегом, сошедшим с крыши жилого дома на улице Советской.

По предварительным данным, мужчина возвращался с работы, когда на него обрушилась снежная масса. Очевидцам удалось откопать пострадавшего, у него еще прощупывался пульс. Прибывшие медики предпринимали реанимационные мероприятия, однако, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Ранее глава ГУ МЧС по Камчатке Сергей Лебедев сообщил, что два человека погибли под завалами снега с крыш в Петропавловске-Камчатском. Он уточнил, что трагедия произошла в частном секторе на улице Макарова. Министр также добавил, что власти обсуждают введение режима чрезвычайной ситуации.

Позже стало известно, что на Камчатке из-за мощных снегопадов могут ввести режим ЧС. В аэропортах региона задерживаются рейсы, машины скорой помощи не могут доехать до пациентов. В частности, в аэропорту города Елизово перенесли 10 вылетов, один рейс отменили. На прилет там задержали 19 рейсов. Помимо этого, входы в некоторые магазины в городах Камчатки перекрыты высокими сугробами. Коммунальные службы работают круглые сутки.