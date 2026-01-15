В российском регионе планируют ввести режим ЧС из-за снегопадов Режим ЧС могут ввести на Камчатке из-за снегопадов

Режим ЧС могут ввести на Камчатке из-за мощных снегопадов, сообщил Telegram-канал SHOT. В аэропортах задерживаются рейсы, машины скорой помощи не могут доехать до пациентов.

В частности, в аэропорту города Елизово перенесли 10 вылетов, один рейс отменили. На прилет там задержали 19 рейсов. Помимо этого, входы в некоторые магазины в городах Камчатки перекрыты высокими сугробами. Коммунальные службы работают круглые сутки.

Ранее глава ГУ МЧС по Камчатке Сергей Лебедев сообщил, что два человека погибли под завалами снега с крыш в Петропавловске-Камчатском. Он уточнил, что трагедия произошла в частном секторе на улице Макарова. Министр также добавил, что власти обсуждают введение режима чрезвычайной ситуации.

До этого Роскосмос опубликовал уникальное видео прохождения мощного циклона над Камчаткой. Ролик был составлен из спутниковых снимков, сделанных аппаратами серий «Электро-Л» и «Арктика-М». Стихия принесла рекордные осадки — 39 мм в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. В поселке Озерновский порывы ветра достигали 45 м/с.