13 января 2026 в 18:12

Роскосмос показал спутниковые снимки снежного циклона на Камчатке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роскосмос опубликовал уникальное видео прохождения мощного циклона над Камчаткой. Ролик, размещенный в Telegram-канале госкорпорации, был составлен из спутниковых снимков, сделанных аппаратами серий «Электро-Л» и «Арктика-М».

Аппараты Роскосмоса зафиксировали прохождение мощного циклона с ураганным ветром и снегопадом над столицей Камчатского края. Из-за сильного ветра и снежных заносов в регионе перекрыли некоторые дороги и отменили занятия в ряде школ, — пояснили в Роскосмосе.

Стихия принесла рекордные осадки — 39 мм в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. В поселке Озерновский порывы ветра достигали 45 м/с. Сложные погодные условия сохраняются по всему Камчатскому краю.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в районе стадиона «Спартак» на улице Набережной в центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина. Снежная масса вышла на проезжую часть, заблокировав движение транспорта.

До этого у берегов Камчатки зафиксировали не менее 13 афтершоков за сутки. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, магнитуды подземных толчков варьировались от 3,5 до 4,8. Ученые мониторят ситуацию с вулканической активностью в регионе, которая увеличилась после землетрясения 30 июля прошлого года.

