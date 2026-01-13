Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города В Петропавловске-Камчатском лавина сошла на проезжую часть

Лавина сошла в районе стадиона «Спартак» на улице Набережной в центре Петропавловска-Камчатского, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Снежная масса вышла на проезжую часть, заблокировав движение транспорта.

Снежная масса вышла на проезжую часть, движение на этом участке сейчас сильно затруднено. Спецтехника и оперативные службы уже направлены для расчистки территории и обеспечения безопасности жителей, — написал он.

Глава региона призвал жителей быть осторожными и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Сложные погодные условия, в том числе обильный снег, сильный ветер и плохая видимость, сохраняются по всему Камчатскому краю. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске.

Ранее у берегов Камчатки зафиксировали не менее 13 афтершоков за сутки. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, магнитуды подземных толчков варьировались от 3,5 до 4,8. Ученые мониторят ситуацию с вулканической активностью в регионе, которая увеличилась после землетрясения 30 июля прошлого года.