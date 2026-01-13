Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 13:24

Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города

В Петропавловске-Камчатском лавина сошла на проезжую часть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Лавина сошла в районе стадиона «Спартак» на улице Набережной в центре Петропавловска-Камчатского, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Снежная масса вышла на проезжую часть, заблокировав движение транспорта.

Снежная масса вышла на проезжую часть, движение на этом участке сейчас сильно затруднено. Спецтехника и оперативные службы уже направлены для расчистки территории и обеспечения безопасности жителей, — написал он.

Глава региона призвал жителей быть осторожными и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Сложные погодные условия, в том числе обильный снег, сильный ветер и плохая видимость, сохраняются по всему Камчатскому краю. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске.

Ранее у берегов Камчатки зафиксировали не менее 13 афтершоков за сутки. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, магнитуды подземных толчков варьировались от 3,5 до 4,8. Ученые мониторят ситуацию с вулканической активностью в регионе, которая увеличилась после землетрясения 30 июля прошлого года.

Камчатка
Петропавловск-Камчатский
лавины
происшествия
Владимир Солодов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
БПЛА атаковали Крым, Волгоградскую и Курскую области
Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами
Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова
Девочку зажало в дверях автобуса в Москве
На популярном украинском курорте заметили туриста в пророссийской куртке
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.