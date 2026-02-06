Стало известно, что обсуждал Путин с Совбезом на оперативном совещании Путин провел совещание с Совбезом по вопросам защиты от ЧС

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля. На повестке дня стояли вопросы о дополнительных мерах по борьбе с паводками и лесными пожарами в 2026 году, а также об обеспечении информационной безопасности в сфере связи и СМИ.

Уважаемые коллеги, добрый день. У нас пара вопросов сегодня — это о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году и о мерах по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций, — сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проводит оперативные встречи с Советом безопасности по мере надобности. Обычно они организуются еженедельно, но расписание не жесткое и может оперативно корректироваться по решению главы государства, что не связано с какими-либо нештатными ситуациями.

До этого президент России в режиме видеоконференции уже проводил оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В центре внимания заседания находились актуальные темы в области безопасности и роль России в формировании многополярного миропорядка, с докладом по которым выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.